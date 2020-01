Polícia fecha o cerco e prende grupo criminoso de Parintins

O trio foi apresentado na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins onde foram adotados os procedimentos cabíveis | Foto: Divulgação

Parintins -Elison de Souza dos Santos, de 23 anos, o “Stive”, e Rômulo Bentes de Lima, também de 23 anos, foram presos na tarde desta quinta-feira (2), com armas, drogas e munições em Parintins (município distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus). Durante a ação policial, um adolescente de 15 anos foi apreendido. As prisões aconteceram em locais distintos do bairro Itaúna 2.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu denúncia anônima informando que um homem com as características físicas de Elison estaria comercializando drogas nas proximidades da rua Três, no bairro Itaúna 2, em Parintins. Durante diligências no local indicado, a polícia conseguiu abordar o suspeito e com ele foram encontradas 23 trouxinhas de maconha do tipo skunk e R$ 20.

A PM disse que ao ser questionado sobre a origem das drogas, Elison informou que na casa dele situada na rua Dez, naquele mesmo bairro havia mais drogas. Os policiais foram até o lugar onde estavam Rômulo e o adolescente de 15 anos. Durante buscas no imóvel, os policiais encontraram mais 100 trouxinhas de maconha do tipo skunk, uma sacola com duas porções média da mesma substância, 29 trouxinhas de cocaína, um revólver calibre 32 com três munições intactas, uma escopeta calibre 36 com duas munições intactas e um cartucho de calibre 28 vazios.

O trio foi apresentado na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins onde foram adotados os procedimentos cabíveis | Foto: Divulgação

Procedimentos

Elison e Rômulo receberam voz de prisão em flagrante e o adolescente foi apreendido. O trio foi conduzido à Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.