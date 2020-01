Homem é amarrado, esfaqueado e executado com 10 tiros em Manaus

Manaus - Um homem ainda não identificado, de idade entre 25 a 30 anos, foi amarrado e morto com 10 tiros na região da cabeça, além de seis facadas no pescoço. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (3), por volta de 00h30, no ramal da Praia Dourada, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Após receberem denúncia anônima, policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram deslocados até ao local e encontraram o corpo jogado na rua, com sinais de tortura e várias perfurações.

Agentes do Instituto de Criminalística (IC) analisaram os detalhes da cena do crime para ajudar a esclarecer a ação dos criminosos. Os dados colhidos serão encaminhados à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável pela investigação.

No local do crime, os policiais foram encontrados projéteis de arma calibre 9mm e 380mm. Devido ao local ser uma área isolada, com baixo movimento, não foi possível colher informações de testemunhas que poderiam ajudar a identificar os criminosos.

Profissionais do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo e conduziram até a sede do instituto na Zona Norte. Até o início desta manhã de sexta-feira, o homem ainda não havia sido identificado e nenhum familiar compareceu na unidade.