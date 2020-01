Polícia Federal apreende mais de 400 quilos de drogas no Amazonas

Três suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Federal apreendeu na tarde de quinta-feira (2) mais de 400 quilos de drogas na comunidade ribeirinha “Prosperidade 2”, situada no município de Benjamim Constant, às margens do Rio Solimões, distante 1.119 km da capital do Amazonas.

As drogas estavam escondidas dentro de uma casa de madeira. A polícia encontrou sacos de fibra contendo o material ilícito. Ao todo, foram apreendidos 430 quilos de drogas, sendo 388kg de maconha tipo skunk, 15.800kg de pasta à base de cocaína e 26.300kg de cloreto de cocaína, além de duas espingardas.

A droga e os presos foram levados para Tabatinga | Foto: Divulgação

Durante a ação, três suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Ainda segundo informações da Polícia Federal, as investigações preliminares apontam que a droga teria como destino à capital amazonense. A segunda parte das investigações deverá ser feita para identificar o local onde o material ilícito foi comprado.

Os presos e os materiais apreendidos foram conduzidos até o Departamento de Polícia Federal em Tabatinga, situado na região Sudoeste do Amazonas.