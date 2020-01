Criminosos executam rival em Manaus e 'limpam' cena do crime

Um suspeito tentou alterar a cena do crime | Foto: Kennedson Paz

Manaus – Mais um assassinato foi registrado na Zona Sul de Manaus. Por volta de 01h30 desta sexta-feira (3), um homem ainda não identificado foi morto com três tiros na cabeça. A execução aconteceu no beco Boa Sorte, no bairro Presidentes Vargas, mais conhecido como “Matinha”.

Conforme informações de testemunhas, três suspeitos chegaram ao local em um veículo, modelo e placa não identificados, e, ao avistarem a vítima, efetuaram os disparos e, em seguida, fugiram.

Os suspeitos efetuaram os disparos e em seguida fugiram | Foto: Kennedson Paz

Além disso, uma testemunha, que não quis se identificar, informou que após a execução, outro, que também não foi identificado alterou a cena do crime, recolhendo os projéteis e limpando o corpo, na tentativa de dificultar as investigações. No entanto, essa informação não foi confirmada pela polícia.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve na cena do crime para colher informações, ouvir testemunhas e iniciar as investigações.

No muro, haviam várias ‘pichações’ com a sigla “CV” | Foto: Kennedson Paz

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo e conduziram até a sede do instituto. Até o fechamento desta matéria, nenhum familiar compareceu no IML para identificar a vítima.

A reportagem esteve no local e observou várias pichações com a sigla da facção criminosa Comando Vermelho em muros na localidade.