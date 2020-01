Homem é morto com dezesseis facadas no pescoço

Manaus- Após ser perseguido, Alessandro de Souza Reis, de 31 anos, foi morto com um tiro na região do tórax e dezesseis facadas na região do pescoço. A vítima foi encontrada com a faca cravada na nuca. O crime ocorreu na rua 31 de maio, bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus.

Este é o segundo homicídio, que acontece na mesma rua, em menos de três dias.

Conforme informações de testemunhas, Alessandro havia sido perseguido por quatro homens em dois carros de modelo e placa não identificados. Ele ainda tentou fugir quebrando uma porta de uma residência e se escondeu no banheiro, mas foi encontrado pelos criminosos.

De acordo com os moradores da casa, durante a manhã, eles ouviram arrombamento da porta e diversos disparos. Com medo, preferiram se esconderam. Em seguida, ouviram a movimentação dos criminosos fugindo do local.

Após o fato, os moradores informaram a polícia o ocorrido e uma equipe da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi deslocada até o local pra fazer o isolamento da área e aguardar a chegada da perícia.

Um grupo de policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e agentes Instituto de Criminalística (IC), estiveram no local pra investigar o caso e levantar informações e provas que poderão ajudar nas investigações. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado pra efetuar a remoção do corpo.

Reincidência



O primeiro caso, ocorreu no dia 1 do mês de janeiro, onde um jovem morreu à pauladas e facadas durante a virada do ano. Neste caso, os indícios era que o rapaz era usuário de drogas e havia se desentendido com um colega momentos antes a execução.