Dupla vai à delegacia visitar preso usando moto roubada em Manaus

Manaus - Carlos André Pociano da Silva, de 19 anos, e um adolescente de 17 anos foram flagrados pela polícia na noite de quinta-feira (30) por volta das 20h30, conduzindo uma motocicleta modelo Honda CG Titan 125, de cor verde, com restrição de roubo, na Zona Leste de Manaus.

O curioso é que antes de serem pegos pela polícia, eles foram até o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) deixar a documentação do irmão de um deles, que estava preso. Para isto, utilizaram a motocicleta roubada.

A equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que, ao perceberem que a dupla teria escondido a motocicleta atrás das viaturas, consultaram a placa do veículo e constataram que havia restrição de roubo.

A polícia disse que antes da abordagem, a dupla e a companheira de um deles fugiu. Os suspeitos já foram localizados, por volta das 20h30, nas proximidades da avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, naquele mesmo bairro.

Conforme a polícia, a motocicleta foi roubada no dia 27 de dezembro de 2019, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Procedimentos

Carlos e o adolescente foram apresentados no 14° DIP. No local, o proprietário da motocicleta reconheceu o adolescente como autor do roubo. A adolescente foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.