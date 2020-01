No AM, ‘Pesadelo’ rouba moto e comparsas a escondem embaixo de casa

Uma câmera de segurança flagrou dois dos envolvidos pilotando o veículo | Foto: Divulgação

Manaus - Uma motocicleta modelo Fan, de cor vermelha, foi encontrada na tarde desta sexta-feira (3) após ter sido roubada para ser utilizada em um assalto. O veículo foi encontrado por volta das 12h, na rua Moisés Bezerra, município de Coari, distante a 363 quilômetros da capital. O suspeito de ter roubado a moto foi identificado apenas como Francioney, conhecido como "Pesadelo". Após ele usar o veículo, os comparsas "Mamão" e "Indião" a esconderam embaixo do assoalho de uma residencia.

Segundo informações dos oficiais do 5º Batalhão da Policia Militar (BPM), a moto foi roubada pela manhã e foi usada durante um assalto a uma panificadora. Durante a tarde, os moradores da rua Moisés Bezerra viram os suspeitos, "Mamão" e "Indião", levando o veículo para uma residência. Inclusive, um vídeo registrou a dupla pilotando a moto.

"O que nós ficamos sabendo é que esse trio age segundo as ordens de um líder, conhecido como 'Netinho da Padre Mário'. Temos denúncias registradas de que essa quadrilha já cometeu assaltos em estabelecimentos nos bairros do Pêra e do Chagas Aguiar. Muito em breve, os crimes de roubos a estabelecimentos comerciais devem ser elucidados e os responsáveis presos", contou o tenente-coronel Pedro Moreira da delegacia de Coari.

Outra motocicleta foi recuperada pela equipe da Polícia Militar no bairro da União. Ela teria sido furtada em julho de 2019 do estacionamento do Centro Cultural Carlos Braga.