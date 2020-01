Homem é morto com facada no peito após discutir com amigo, no Amazonas

Giliarde ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital | Foto: Divulgação

Barcelos – Giliarde de Souza Santos, de 27 anos, foi morto com uma facada no peito por um amigo dele no fim da tarde desta sexta-feira (3), após os dois discutirem e travarem luta corporal em uma escadaria. O caso aconteceu por volta das 17h no bairro Mariuá, no município de Barcelos (distante 399 quilômetros em linha reta de Manaus).

Segundo a Polícia Militar, Giliarde e o suspeito pelo crime - identificado pela polícia como Simeão Denis de Menezes Filho, de 26 anos, o “Negão”, estavam bebendo juntos quando se desentenderam e travaram uma luta corporal. A briga terminou após Giliarde ser esfaqueado pelo amigo. Depois o crime, o suspeito fugiu.

A polícia foi acionada pela população para atender a ocorrência e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento médico a Giliarde e o conduziu ao hospital daquele município. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu às 18h30.

O suspeito continua sendo procurado pela polícia, mas até a publicação dessa matéria não tinha sido localizado.