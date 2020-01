Atenção: ruas da Compensa passam a ter mão única de circulação

O novo sentido das vias ordena o tráfego de veículos | Foto: Divulgação

Manaus - As ruas Boa Esperança e Santo Antônio, no bairro da Compensa, zona Oeste, passam a ter mão única de circulação após a sinalização de trânsito concluída pela Prefeitura de Manaus nesta quinta-feira (2). O novo sentido das vias ordena o tráfego de veículos e dá mais segurança aos condutores e pedestres que utilizam as vias próximas à avenida Brasil.



Com a implantação da nova circulação, a rua Boa Esperança flui no sentido da rua Amazonas para a avenida Brasil. A rua Santo Antônio está sinalizada para indicar o tráfego no sentido da avenida Brasil para a rua Amazonas.

O projeto de sinalização foi implantado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para evidenciar o ordenamento do trânsito e a segurança viária. As duas vias agora possuem faixas de pedestres em áreas com intensa movimentação de pessoas; setas indicadoras de direção de fluxo de veículos; faixa de retenção e inscrição de “PARE” no pavimento nos trechos próximos a cruzamentos e placas de regulamentação.

Moradores do bairro aprovaram a mudança

O novo binário atende a pedidos de moradores, condutores e comerciantes do bairro. Para Ronaldo Dias, morador da rua Boa Esperança, a mudança foi excelente. “Aqui era complicado de dirigir. Os carros subiam e desciam em uma rua estreita. Agora, com sentido único ficou bom demais”, comentou.

O diretor de Operações do IMMU, coronel Raimundo Encarnação, informou que agentes de trânsito estão monitorando a área do binário para informar aos motoristas sobre a nova circulação no local.

“Estamos em constante monitoramento nas ruas Santo Antônio e Nova Esperança para alertar sobre a sinalização e, assim, contribuir para que os condutores se adaptem às normas de trânsito em duas vias importantes do bairro da Compensa”, explicou.

