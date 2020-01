Após se envolver em briga, homem desaparece em Manaus: veja vídeo

Fernando está desaparecido desde o dia da briga | Foto: Reprodução

Manaus - Fernando Ferreira Nery, de 37 anos, está desaparecido desde o dia 1º de janeiro após ter se envolvido em uma briga com um amigo. O caso aconteceu na comunidade do céu, bairro Centro, Zona Sul da capital. Um vídeo gravado por um morador mostra Fernando e um outro homem, identificado apenas como "Baixinho", em uma luta corporal.

O irmão de Fernando, identificado como Alaercio Nery, contou que, desde que a briga aconteceu, Fernando não foi mais visto por nenhum familiar ou conhecidos. Ele não sabe porque houve a briga.

"Fernando e o rapaz que aparece no vídeo estavam embriagados e sob efeito de entorpecentes. Depois outro homem apareceu para brigar contra o meu irmão. Eu não estava no local, mas vizinhos conversaram comigo e me explicaram que ele fugiu depois que o outro rapaz apareceu. Queremos encontrar ele, espero que nada de ruim tenha acontecido", explicou Alaercio.

Vídeo da briga:



Momento da briga | Autor: Reprodução

Fernando estava com uma blusa preta e bermuda jeans clara. Quem souber informações do paradeiro dele pode entrar em contato com os familiares pelos telefones (92) 99243-1769, (92) 99134-9121 ou (92) 99965-2477.