Homem é baleado com três tiros nas costas em praça do Aleixo

Nildo foi atingido com três tiros | Foto: Divulgação

Manaus – Na noite desta sexta-feira (3), Nildo Cristiano do Carmo da Cruz, de 38 anos, foi baleado com três tiros nas costas. O fato aconteceu na Praça do Areal, situada na rua Júlio Werner, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.



Segundo o tenente Dantas da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após ser baleado, o homem foi socorrido e conduzido ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Coroado, na Zona Leste da cidade, onde foi constatado que um dos tiros causou uma lesão grave na coluna da vítima. Não há informações sobre as circunstâncias do crime.

Devido ao estado de saúde, Nildo foi transferido ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, naquela mesma zona, onde deverá receber atendimento médico especializado.