Após ser perseguido por grupo, homem é morto com 6 facadas no Centro

Um vigilante que trabalha perto do local do crime relatou ter visto o homem momentos antes em uma área conhecida pelo consumo de droga | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Um homem ainda não identificado foi morto a facadas na madrugada deste sábado (4), por volta das 2h, após ser perseguido por um grupo de homens na rua Isabel, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. A vítima foi atingida por seis perfurações pelo corpo.

De acordo com o cabo Ramiro da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia foi acionada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que havia sido solicitada pela população para atender a vítima, que até aquele momento estava viva.

"Quando chegamos ao local do crime, o homem tinha acabado de morrer e, segundo informações das testemunhas que estavam no local, ele teria sido perseguido por um grupo de homens não identificados. Ele foi alcançado na rua Isabel e acabou morto", explicou o cabo.

Conforme a polícia, um vigilante que trabalha perto do local do crime relatou ter visto o homem momentos antes em uma área conhecida pelo consumo de drogas.

A perícia esteve no local do crime e constatou que as facadas atingiram várias partes do corpo da vítima. Duas perfurações atingiram as costas, duas o abdômen, uma o braço esquerdo e uma a costela.

"Logo após o crime, os suspeitos fugiram. Testemunhas contaram que um homem conhecido como 'Neguinho' estava entre os criminosos", informou o cabo da 24ª Cicom.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a remoção do corpo e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).