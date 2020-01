Homem tenta proteger separar briga entre casal e é morto, em Manaus

Conforme os familiares, o suspeito fez uma ligação pedindo desculpas pelo o ocorrido | Foto: Divulgação

Manaus - Com o objetivo de proteger uma sobrinha que sofria agressões do companheiro, Josemar da Silva Ribeiro, de 36 anos, acabou morto com duas facadas na noite desta sexta-feira (3). Ele tentou apartar a briga do casal e o crime aconteceu na rua das Flores, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

O principal suspeito foi identificado como Luís Alves da Silva. Ele fugiu do local logo após o ataque. Conforme familiares, a sobrinha de Josemar, que não teve a identidade divulgada, sofria violência doméstica frequentemente.

Quando Josemar presenciou a jovem sendo espancada pelo marido mais uma vez, ele tentou protegê-la, mas foi gravemente ferido com uma facada no coração e outra nas costas.

Ao ver o tio da esposa agonizando, Luís fugiu do local. Parentes de Josemar acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrê-lo. Ele foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, mas o homem morreu na unidade de saúde.

Ainda conforme os familiares, o suspeito fez uma ligação pedindo desculpas por ter ferido Josemar. Ele afirmou que estava escondido. O homem está sendo procurado pela polícia.

O corpo de Josemar foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.