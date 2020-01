Com requinte de crueldade, corpo de homem é encontrado em Manaus

O homem foi atingido com cinco perfurações na parte posterior do crânio | Foto: Suyanne Lima





Manaus - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã deste sábado (4), com os pés e mãos amarrados em uma área de mata na Colônia Japonesa, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A vítima, um homem de idade entre 25 e 30 anos, foi agredida fisicamente e morta com cinco tiros.

Segundo a equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição foi acionada por moradores por volta das 7h30, informando que haviam encontrado o corpo amarrado e com várias marcas de sangue. Ao se deslocarem até o local indicado, os policiais verificaram a veracidade da informação.

Os peritos do Departamento de Perícia Técnico-Cientifica que estiveram na ocorrência informaram que o homem foi atingido com cinco perfurações na parte posterior do crânio e também apresentava sinais de agressões físicas, além de um corte no supercílio direito.

A perícia não soube afirmar se o crime aconteceu no próprio local ou se o corpo apenas foi abandonado na área de mata. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).