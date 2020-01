Vídeo mostra homem sendo morto a tiros por bandidos em Manaus

Homem é executado em Manaus e vídeo repercute nas redes sociais | Foto: Divulgação





Manaus - Um vídeo mostra o exato momento que um homem é assassinado a tiros. A execução repercutiu nas redes sociais na noite de sexta-feira (4). Pelo vídeo é possível ver dois homens descendo de um carro vermelho e efetuando vários disparos de arma de fogo em direção à vítima, que estava dentro do veículo.

Horas depois o carro foi abandonado com o corpo da vítima nas proximidades de uma funerária localizada na avenida Camapuã, Zona Leste de Manaus. Segundo a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o veículo foi localizado por volta das 2h da manhã, após a equipe ser acionada via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

O corpo do homem estava dentro do veiculo e, até o momento, não foi identificado. A polícia informou ainda que a vítima foi atingida com, pelo menos, quatro tiros e nenhum dos suspeitos pelo crime foi preso. O caso será investigado pela DEHS.

Veja o vídeo:

O crime aconteceu na noite de sexta | Autor: Divulgação