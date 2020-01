Linha 560 é novamente alvo de assalto em Manaus

Manaus - Na manhã deste sábado (4), por volta das 10h20, quatro criminosos portando armas caseiras e facas tocaram o terror dentro da linha 560 no momento em que o ônibus trafegava pela avenida Torquato Tapajós, no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

Segundo o motorista do ônibus, que preferiu não se identificar por medo de represálias, os criminosos embarcaram no ônibus no Terminal de Integração 1 (T1), na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul, se passando por passageiros.

“Quando estávamos passando em frente a um complexo que está sendo construído na avenida Torquato Tapajós, eles anunciaram o assalto. Os criminosos foram rápidos e muito violentos. Vários passageiros tiveram os pertences levados após ameaças. Depois de roubar a renda do coletivo, eles desceram em uma área de mata em frente a uma empresa de motos e fugiram”, relatou o motorista.

O profissional contou, ainda, que já foi assaltado mais de 10 vezes na mesma linha de ônibus e que sempre os criminosos anunciam o assalto no mesmo trecho. O caso foi registrado no 6°Distrito Integrado de Polícia (DIP) e será investigado pela Polícia Civil.