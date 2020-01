Polícia apreende droga em embarcação no Porto de Tefé

Droga estava escondida em uma mala rosa. | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam, às 16h desta sexta-feira (3), 1,185 quilos de droga do tipo skunk, em uma embarcação no porto de Tefé, cidade distante 522 quilômetros de Manaus.

Embarcação traria a droga para Manaus. | Foto: Divulgação

Segundo relatos dos policiais militares, a droga foi encontrada dentro de uma mala de cor rosa. O nome da embarcação não foi divulgado, mas acredita-se a droga provavelmente seguiria para Manaus, onde seria distribuída. O proprietário dos entorpecentes não foi encontrado.

Os ilícitos foram apresentados na delegacia de Tefé para que seja tomadas as providências cabíveis.