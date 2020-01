Jovem some após ser convidada para trabalhar em barco no Amazonas

Rianne Simão estava trabalhando em uma embarcação | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Já são 16 dias de procura por Rianne Stephanie Simão, de 26 anos. A jovem desapareceu enquanto estava trabalhando em uma embarcação. Ela viajou a convite de uma amiga, o objetivo era juntar dinheiro para comprar coisas para o filho. Rianne pretendia voltar para Manaus e passar o fim de ano em família, no entanto, a última vez que entrou em contato com os parentes foi no dia 20 de dezembro.

A mãe, dona Izoneide Simão Moreira, explica que a família enfrentava um momento financeiro bem complicado. Por isso, Rianne aceitou a proposta de uma amiga (que a família não conhece) para trabalhar nesta embarcação como cozinheira e ajudante de serviços gerais.

"Ela ia passar 20 dias trabalhando nesse barco e ia voltar para casa para passar o Natal com a família", relata a mãe.

Todos os dias, mãe e filha mantinham contato. Rianne se comunicava com Izoneide a cada cidade que passava. Segundo informações dadas por ela, o barco passou pelos municípios de Manacapuru, Codajás, Coari, Maraã e Japurá.

No dia 19 de dezembro, Rianne mandou uma mensagem para a mãe, dizendo que iria se atrasar, pois o barco teve um problema no motor de luz. A embarcação iria encostar em Coari, entregar as mercadorias atrasadas, e, só então, voltaria para Manaus.

Não há registros da embarcação onde Rianne foi trabalhar | Foto: Arquivo Pessoal

Rianne disse que seguiriam viagem por dentro do Rio Japurá, onde não tem sinal, mas deixou a família alerta sobre o horário e data de sua chegada. A previsão era que o barco chegasse na capital às 15h do dia 29.

Um dia depois de avisar a mãe, a jovem ainda chegou a mandar uma mensagem desejando "bom dia" e novamente informando que seguiria viagem. "Desde então, não temos mais notícias dela", conta Izoneide.

Embarcação

O nome da embarcação em que ela estava é "Vingador X". A família procurou os registros deste barco nos portos de Manaus, mas não consta nada com este nome.

"Não tem barco com esse nome, ela pode ter se enganado ou a pessoa que falou o nome errado", disse a mãe.

Há apenas embarcações com os nomes "Vencedor X", não "Vingador X". Os profissionais dos portos informaram à família que o nome pode ser fictício, não o nome cadastrado na capitania dos portos.

Sem informações

Algumas pessoas chegaram a cogitar a possibilidade de que ela tenha se envolvido com a atividade de garimpo, mas até o momento não há nada concreto que aponte o paradeiro de Rianne.

Izoneide conta que a família tem sofrido muito com a situação. O pai de Rianne até passou mal por conta do desaparecimento da filha. A mãe acredita que a filha só aceitou ir nesta viagem porque estava desempregada e precisava de dinheiro para pagar aluguel e comprar as coisas para o filho, que tem 4 anos de idade.

Se você souber algo sobre o paradeiro de Rianne, entre em contato com a família por meio do telefone (92) 99464-2400.