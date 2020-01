Ossada humana encontrada em Manaus pode ser de criança, avalia polícia

Manaus - Uma ossada humana foi encontrada na tarde deste domingo (5) em um canteiro de obras, na rua 25 do loteamento Agnus Dei, localizado no conjunto Cidadão 12, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Conforme a polícia, não é possível afirmar, mas provavelmente trata-se dos restos mortais do corpo de uma criança.

Os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. Segundo a tenente Danielle, a ossada foi encontrada pelo proprietário do terreno.

“Os pedreiros do dono do terreno estavam realizando obras no canteiro. Ao cavar profundamente, perceberam um saco preenchido por ossos que correspondiam a um corpo humano”, informou a policial.

Os agentes do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados para fazer a retirada da ossada. Os agentes encaminharam a ossada para o Instituto Médico Legal, onde será analisada em laboratório para possível identificação da vítima e o tempo de decomposição

O caso está sendo investigado pelo 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP).