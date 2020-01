Após filhos sobreviverem a incêndio, mãe é presa em Manaus

Manaus - A mãe das crianças, de 4 e 7 anos, que foram resgatadas com vida após um incêndio no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus, foi presa por deixar as filhas trancadas na casa que incendiou.

Conforme os policiais civis da Delegacia Especializada Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as crianças foram resgatadas e encaminhadas para uma unidade hospitalar da capital, após apresentarem problemas de saúde em decorrência da fumaça inalada. Em depoimento, a mãe das vítimas, de 29 anos, alegou que teria deixado as filhas sozinhas para ir comprar pão.

Conforme os bombeiros, as duas crianças estavam trancadas no imóvel e foi preciso a intervenção de vizinhos, que arrombaram o imóvel para retirá-las. O filho da dona da vila de casas foi quem percebeu que um dos imóveis estava sendo consumido pelo fogo.

“Eu estava passando pelo local e observei a fumaça saindo da casa. Gritou para acordar os moradores e conseguiram ajudar para retirar as duas crianças, que estavam em cima da cama abraçados, em uma única parte do colchão que não pegou fogo”, contou o homem, que preferiu não se identificar.

Conforme os vizinhos, essa não é a primeira vez que a mulher abandona os filhos em casa e sai sem informar o paradeiro. Nenhum outro familiar das crianças ou da mulher foi encontrado no local para comentar sobre o caso.