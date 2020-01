Homem é morto a tiro após xingar filha de vizinho em Manaus

Tonny foi morto com um tiro na cabeça | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Tonny Wallyson Ribeiro da Silveira, de 42 anos, foi morto com um tiro na região da cabeça na noite do último domingo (5), por volta de 23h, no beco Batista, bairro Educandos, Zona Sul da capital. Horas antes ao ocorrido, a vítima teria se desentendido com um vizinho.

Conforme relatos de populares à polícia, horas antes ao crime, Tonny teria se desentendido e entrado em luta corporal com um dos seus vizinhos. O motivo da briga teria sido após Tonny ofender a filha do vizinho, como ele não gostou da situação revidou as palavras com agressões.

Após a luta, Tonny ficou ferido e procurou atendimento médico. Ao retornar para casa foi perseguido por um carro preto, de modelo e placa não identificados. Conforme testemunhas, dois criminosos encurralaram a vítima em um beco e um deles efetuou o disparo.

Beco onde aconteceu o crime | Foto: Divulgação

Conforme registros da polícia, o homem ainda chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na noite de domingo.

Na manhã desta segunda-feira (6), o Portal EM TEMPO esteve no local do fato e tentou conversar com moradores, mas, por medo de represália, ninguém quis passar mais detalhes do ocorrido.

“Não. Não sei, não posso falar, não sei de nada, a gente tem é medo de saber alguma coisa desse tipo. É muito perigoso para quem mora no bairro falar algo”, explicou uma moradora.

Algumas testemunhas foram ouvidas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável pelas investigações.