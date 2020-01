Em Manaus, homem é preso após tentar matar a própria mãe

Manaus - Depois de tentar assassinar a própria mãe, Adriano Souza de Oliveira, de 34 anos, acabou preso pela Polícia Militar do Amazonas. O caso ocorreu por volta de 23h do último domingo (5) na rua Professor Carlos Mesquita, no bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus.

Adriano era foragido da Justiça e tinha um mandando de prisão por envolvimento em roubo.

Após denúncias sobre a violência, uma equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi até o local informado e conduziu o homem até a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DCCM), no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul.

Servidores da Delegacia da Mulher informaram, na manhã desta segunda-feira (6) que denúncias como essas são constantes e que o número de casos tem aumentado.

“Sempre recebemos denúncias como essas, que envolvem a mãe. Hoje mesmo fomos informados sobre uma mãe que está sendo ameaçada de ser esquartejada pelo próprio filho”, explicou uma policial civil.

Ainda conforme a servidora, um dos motivos pelo qual esses casos acontecem envolvem o vício em drogas.

“Na maioria dos casos que acompanhamos são filhos envolvidos com as drogas. Como a mãe é a provedora de casa, em muitos casos elas são as vítimas mais fáceis quando os usuários estão próximos ao estado de abstinência. Com isso, usam a agressividade para conseguir recursos para manter o vício, chegando ao ponto de ameaçar a própria mãe para conseguir o que querem”, lamentou.