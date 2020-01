Assaltantes trocam tiros com PM e abandonam carro no Jorge Teixeira

Manaus - Quatro criminosos, ainda não identificados, trocaram tiros com um policial militar na tarde desta segunda-feira (6), durante uma perseguição na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Durante a fuga, os suspeitos perderam o controle da direção do carro em que estavam e invadiram um lava-jato, onde abandonaram o veículo.

De acordo com o tenente R. Araújo, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, o policial estava realizando serviços administrativos quando notou os criminosos em atitude suspeita, pois haviam informações de que homens, ocupando um veículo modelo Volkswagen, modelo Gol, de cor branca, haviam acabado de roubar uma loja de frios, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Os criminosos roubaram uma loja de frios na Zona Norte | Foto: Divulgação

A polícia informou que, quando o policial foi realizar a abordagem e solicitou apoio de outras guarnições, houve troca de tiros e a perseguição continuou até os criminosos perderem o controle do carro e abandonarem o veículo dentro de um lava-jato, naquela mesma avenida, bem próximo à rua Pirarucu. Logo em seguida, os criminosos fugiram correndo a pé.

Há informações que dois dos criminosos teriam sido vistos baleados, mas a polícia não confirmou a informação e disse que até o momento nenhum dos suspeitos deu entrada em unidades hospitalares da capital.

O policial envolvido na ocorrência não ficou ferido e até a publicação dessa matéria ninguém havia sido preso.