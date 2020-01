Vídeo: Amarrados, dois homens são executados dentro de carro em Manaus

Equipe da 27ª Cicom atendeu a ocorrência | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens foram executados e os corpos abandonados dentro de um carro Ford KA, de placas QZB-6J68, no final da tarde desta segunda-feira (6), na rua Cachoeira do Niágara, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Uma terceira vítima foi socorrida ainda com vida e levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste.

Nenhuma das vítimas foi identificada. Conforme testemunhas, o carro foi abandonado no local por volta da 16h30, quando policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência.

Os corpos estavam jogados no banco traseiro do veículo, com as mãos e pés amarrados para trás. Conforme a polícia, o carro não possui restrição de roubo. A equipe policial tenta localizar o proprietário do veículo.

A perícia trabalha na área do crime. Os corpos devem ser removidos para o Instituto Médico Legal (IML), onde devem aguardar a identificação de familiares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS).

