Vídeo: Assaltante invade casa de empresário e leva R$ 22 mil em Manaus

A polícia pede ajuda para divulgar a imagem do suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - Armado com uma pistola, um assaltante invadiu a casa de um empresário e fugiu com aproximadamente R$ 22 mil, dinheiro que seria usado para o pagamento de fornecedores de uma distribuidora que pertence a vítima. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (6), na rua Manoel Urbano, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Conforme depoimento de testemunhas, por volta das 13h, o suspeito surpreendeu a esposa e a cunhada do empresário, quando elas chegavam na residência da família.

Câmeras de segurança da residência gravaram parte da ação do assaltante. Nas imagens, o homem aparece surpreendendo as mulheres pelas grandes do imóvel. Após fazer ameaças com a arma, o suspeito exige que uma das vítimas abra o portão.

Ainda segundo testemunhas, antes de entrar na casa, o homem faz uma ligação e chama pelo comparsa, que estaria nas proximidades, em uma motocicleta. Em seguida, o criminoso vai direto ao quarto onde estava o empresário, pega o dinheiro e foge.

"Ele sai correndo, os moradores tentam ir atrás dele, mas ele faz ameaças com a arma e consegue subir na moto e fugir", disse uma pessoa que presenciou o crime.

A suspeita das vítimas é que a o assaltante recebeu informações privilegiadas de alguém que convive com a família e sabe qual é a rotina do empresário. O criminoso também já havia sido visto andando nas proximidades dias antes do crime.

"O suspeito foi direto no quarto onde era guardado o dinheiro. Os R$ 22 mil estavam enrolados em uma bermuda e seria para pagar as empresas de bebidas. Ele sabia onde estava", disse a testemunha.

As vítimas registraram Boletim de Ocorrência (BO) no 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A polícia pede ajuda para divulgar a imagem do suspeito.

Veja vídeo da ação do criminoso