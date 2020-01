'Traficante Loirinho' é perseguido e morto em beco no Armando Mendes

Vítima foi atingida com pelo menos quatro tiros na região do abdômen | Foto: Rogério Barros

Manaus - Um homem identificado apenas como Amarlison, conhecido como “Loirinho”, foi morto na noite desta segunda-feira (6), por volta das 21h, com, pelo menos, quatro tiros. O crime aconteceu no beco da Bica, situado na rua Artur Neto, no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, dois homens surpreenderam o homem e começaram a persegui-lo em um escadão. Loirinho teria tentado correr, mas foi atingido com os tiros na região do abdômen. Ele caiu na metade da escada, que ficou "lavada" pelo sangue.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência e constatou o óbito. Os policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e encontraram três cápsulas no decorrer da escada.

Um colega da vítima esteve no local e informou ao Em Tempo que “Loirinho” era envolvido com o tráfico de drogas e já havia passado, pelo menos, quatro anos preso.

Moradores da área relataram que ouviram seis disparos. “Foram muitos tiros. Esse beco é perigoso e muitos traficantes transitam no escadão durante a noite. A polícia só aparece aqui quando acontece algo”, disse um morador que não quis se identificar.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).