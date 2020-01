Trio é preso em Manaus com 400 kg de maconha que seriam levados ao RJ

O suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas | Foto: Divulgação

Manaus - Após uma investigação de três meses, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, na tarde desta segunda-feira (6), Emanuel Victor da Silva, 30; Felipe de Lima Machado Monteiro, 26, e Rafael Rodrigues de Oliveira, 34, por envolvimento com o tráfico de drogas em Manaus. Com o trio foram apreendidos aproximadamente 400 quilos de maconha do tipo skunk.

Conforme a polícia, o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) estava há três meses investigando um caminhão que estaria fazendo tráfico interestadual de drogas.

“A equipe policial estava monitorando o caminhão que foi usado para o transporte do entorpecente, ocasião em que os policiais chegaram até uma casa, localizada no conjunto Rio Maracanã, bairro Flores. A coordenação desta operação foi feita também pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas”, relatou delegado-geral da (PC-AM) Lázaro Ramos.

A droga estava armazenada em uma casa alugada | Foto: Divulgação

Segundo a diretora-adjunta do Denarc, delegada Tamara Albano, durante a ação, ao perceber que o caminhão havia entrado na residência, a equipe foi para a casa e encontrou o trio com os entorpecentes. Ainda segundo a delegada, Emanuel era o motorista que estava responsável pelo caminhão. Já Felipe e Rafael aguardavam a chegada das drogas para armazená-las.

“Encontramos uma parte da droga dentro de um quarto, outra parte dentro de um carro que estava no estacionamento e, por último, dentro do caminhão. Vale ressaltar que o grupo só alugou a casa para guardar o material ilícito que seria mandado para o estado do Rio de Janeiro”, disse Albano.

Procedimentos

Emanuel Victor, Felipe de Lima e Rafael Rodrigues foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na base do Denarc, o trio será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

*Com informações da assessoria