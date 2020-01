Viu esses homens? Eles são procurados por homicídio na BR-174

Quem tiver informações sobre a dupla deve entrar em contato pelo número 181 | Foto: Reprodução





Manaus - Erickson Farias Costa, de 29 anos, e Wellington Farias Costa, de 36 anos, estão sendo procurados pelo homicídio qualificado de Sarah Beatriz Rufino Basílio, que tinha 22 anos. O crime aconteceu na noite do dia 23 de novembro de 2019, por volta das 19h30, no ramal Nova Canaã, quilômetro 41 da Rodovia Federal BR-174.

A Polícia Civil do Amazonas solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem dos foragidos. Na ocasião do crime, a vítima e o namorado dela estavam saindo de uma festa, quando foram abordados pelos irmãos Erickson e Wellington, que pediram dinheiro a eles para comprar drogas. O casal, que não tinha dinheiro naquele momento, foi perseguido e atingido por golpes de faca pelos infratores. O namorado de Sarah conseguiu fugir, mas ela foi encontrada sem vida momentos depois, no endereço mencionado.

“Depois do crime, os infratores empreenderam fuga do local. Quem puder colaborar com informações sobre a localização deles, entrar em contato com as equipes pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a delegada Marília Campelo.

*Com informações da assessoria