Bebê e criança, abandonados em Manaus, são resgatados e mãe desaparece

As crianças foram abandonadas pela mãe que é usuária de drogas | Foto: Divulgação

Manaus – Na noite de segunda-feira (6), por volta das 20h30, um bebê de um mês de vida e uma criança de três anos de idade foram resgatados pela polícia, após serem abandonados pela mãe na casa onde moram. A residência fica localizada no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.



Conforme a polícia, a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada por vizinhos das vítimas que ouviram o choro das crianças.

Os policiais foram até o imóvel, onde constataram que as crianças estavam sozinhas no local. As vítimas foram resgatadas e levadas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), no conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, onde a ocorrência foi registrada.

Os servidores da Depca informaram que a mãe das crianças é usuária de drogas e que até o momento não foi localizada. Após os procedimentos na delegacia, as vítimas foram encaminhadas a um abrigo para crianças na capital.