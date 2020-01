Em Manaus, mulher é denunciada por esfaquear amiga do amante

A vítima foi atingida por três facadas | Foto: Divulgação

Manaus – Uma mulher, identificada como Luciane N.S., foi denunciada à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por tentar matar a facadas uma jovem de 24 anos, na madrugada do último domingo (5), por volta de 1h30, no conjunto Viver Melhor 3, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

O ataque, segundo a família da vítima, foi motivado por ciúmes por parte de Luciane pelo fato do amante dela ser amigo da vítima.

A mulher denunciada como autora da tentativa de homicídio estaria vivendo um relacionamento extra-conjugal.

Até a tarde desta terça-feira (7), após 48 horas do crime, a imagem da agressora ainda não foi divulgada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). A família também aguarda a ida de um perito do Instituto Médico Legal (IML), no hospital, onde a vítima está internada, para que seja realizado um exame de corpo de delito.

A cantora Rosana Andrade, mãe da vítima, contou ao Em Tempo que filha pegava ônibus junto com o amante de Luciane para voltar do trabalho e, desde então, ao saber da aproximação dos dois, a mulher passou a ameaçar a vítima por um aplicativo de mensagens instantâneas.

A tentativa de homicídio

Conforme Rosana, no dia do crime, a filha desceu para o térreo do prédio onde mora, para lanchar sozinha. Na ocasião, encontrou o amante de Luciane, que também é vizinho dela, e ficaram conversando enquanto aguardavam o lanche.

“Quando a mulher chegou, e viu os dois juntos, desferiu três facadas na minha filha - que foi defendida pelo amante da agressora. Ele ainda usou umas cadeiradas para conter a mulher, pois também foi ameaçado por ela. Minha filha saiu correndo ensanguentada após ser esfaqueada três vezes nas costas. Um dos golpes perfurou o pulmão. Logo após o crime, a agressora [Luciane] fugiu e a minha filha foi socorrida pelo rapaz, que a conduziu para uma unidade hospitalar”, contou a artista musical.

Fuga

Para a reportagem, Rosana disse que, após o crime, acompanhou os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante buscas por Luciane - que não foi localizada até a publicação desta matéria.

“Formalizamos, inicialmente, o Boletim de Ocorrência (BO) no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Depois, fomos encaminhados para o 26° DIP. Senti que a polícia não deu muito crédito ao caso, pois apenas me pediram para que eu aguardasse uma decisão judicial”, relatou a mulher.

Conforme Rosana, a filha esfaqueada está em estado grave em uma unidade hospitalar da capital. Por medo de que Luciane vá até o hospital tentar o pior, a família preferiu que o nome do lugar não fosse divulgado.

A cantora usou as redes sociais para noticiar o caso e cobrar mais celeridade da polícia nas investigações. Confira o post clicando aqui!

Ameaça

A família da jovem diz estar recebendo ameaças anônimas. A suspeita é de que o conteúdo esteja sendo enviado e compartilhado pela autora do crime, como apoio de pessoas próximas, como amigos e até familiares.

A mãe da paciente informou que a agressora é moradora da rua Jericó, no bairro Novo Aleixo, também na Zona Norte de Manaus. Mas, no imóvel, está apenas o marido da suspeita e a filha.

“Ela é casada e, no entanto, tinha caso com o rapaz que trabalhava junto com ela em um supermercado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus”, disse.

O homem, que seria pivô do crime, teria se separado de Luciene após crime. Segundo a família da vítima esfaqueada, ele está auxiliando no que pode, inclusive colaborando com as investigações e fornecendo depoimento como testemunha do crime à polícia. “Queremos que essa mulher seja presa e punida pelo crime. Só queremos Justiça”, clamou a mãe.

Exames

Pelo fato de a vítima estar internada, a mãe relatou ter ido na última segunda-feira (6) até o prédio do IML, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, solicitar a ida de um perito do órgão até a unidade hospitalar, em que a filha esfaqueada está internada, para a realização do exame de corpo de delito.

No órgão, Rosana conta que foi informada de que, no momento, não há um profissional disponível para tal atividade e que só seria possível realizar o procedimento na semana que vem. O fato foi noticiado ao Portal Em Tempo nesta terça (7).

Procedimentos

| Foto: Divulgação

O Em tempo questionou a PC-AM sobre o andamento das investigações. Em resposta, a assessoria de imprensa da do órgão confirmou o recebimento da denúncia de tentativa de homicídio tendo como autora Luciane N.S.

Apesar disso, a instituição preferiu não se pronunciar a respeito dos procedimentos que serão adotados a respeito de caso e nem se houve um pedido de mandado de prisão encaminhado à Justiça em nome da agressora, que segue sumida.

A reportagem também questionou a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) sobre o motivo de nenhum perito ter sido enviado à unidade hospitalar em que a vítima está internada. Porém, até o momento, não houve respostas.