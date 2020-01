Bandido amarra mulher e rouba bicicleta para fugir da PM em Manaus

O caso aconteceu na na avenida Tarumã, no bairro Centro da capital | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem ainda não identificado pela polícia invadiu, na tarde desta terça-feira (7), uma casa localizada na avenida Tarumã, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus . Ele amarrou a proprietária do imóvel, uma mulher de 52 anos, para roubar uma bicicleta. O objetivo do criminoso era usar o objeto para fugir da polícia.

O cabo Ramiro da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) explicou que o homem estava realizando arrastões na rua que fica atrás da casa da vítima, quando resolveu invadir o local para fugir da polícia.

"O criminoso deixou a mulher amarrada e trancada em um quarto da casa e ela só foi libertada quando um funcionário do imóvel chegou e acionou a polícia. Chegamos ao local e solicitamos apoio para realizar buscas na área, mas não localizamos o suspeito", contou o policial.

A vítima não precisou receber atendimento médico, pois não apresentava nenhum hematoma. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.