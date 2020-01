Comando Vermelho ataca líder da FDN em condomínio na Zona Norte

Manaus - Na noite desta terça-feira (7), um intenso tiroteio assustou os moradores de um condomínio situado no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Segundo informações, o alvo do ataque era Michele Paz, uma das líderes da Família do Norte (FDN) que comanda o tráfico na invasão Monte Horebe, palco de algumas mortes violentas em 2019 .



Segundo informaçoes preliminares, três homens vestidos de preto entraram no condomínio e atacaram Michele - que andava escoltada por soldados da FDN . Há informações de que uma criança de sete anos, que é filho de Michele com o traficante conhecido como "Mano GG", morto no ano passado durante a Guerra entre as facções, e dois seguranças particulares dela foram baleados.

Um dos autores do crime já foi preso pela polícia e foi identificado como Leandro Cristofer, que já tem passagens pela polícia. Ele conduzido a uma delegacia da capital para os procedimentos necessários.

Os moradores do condomínio ficaram apavorados | Foto: Suyanne Lima

A polícia informou que Cristofer andava com a garota Sadya, que foi dada como desaparecida após denunciar o padrasto por um suposto estupro. Ela apareceu, já o padrasto Leilson de Souza Marinho nunca mais foi localizado. Ele teria sido morto durante um tribunal do crime na invasão Monte Horebe e depois o corpo teria sido enterrado em uma cova rasa. Várias buscas foram feitas na região, mas sem sucesso.

No condomínio, moradores encontram estojos de munição calibre 9 milímetros e informaram que um dos atiradores também mora na área e teria dado acesso aos demais criminosos.

Muitas viaturas chegaram no local e durante os procedimentos houve intensa correria dentro do condomínio e barulho de tiros. Os moradores ficaram apavorados e a polícia continua no local averiguando a ocorrência . Não há informações sobre o estado da criança e nem dos demais baleados.