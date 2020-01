Vídeo: homem tenta matar ex-companheira com 14 facadas no Amazonas

Itacoatiara (AM) - Um homem identificado como Acinaldo Lopes Rolim tentou matar com 14 facadas a ex-companheira dele, de 30 anos de idade. A tentativa de homicídio aconteceu na tarde desta terça-feira (7), na casa do suspeito, localizada na rua Severiano Nunes, no bairro São Cristóvão, no município de Itacoatiara.

Segundo o delegado Lázaro Ramos, adjunto da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, a polícia trabalha com a hipótese de que Fabiano tentou matar a vítima e depois teria tentado suicídio pois ele estava com ferimentos de golpes de faca.

"Trabalhamos com a hipótese de que o suspeito tenha tentado matar a vítima e depois tentado suicídio ou até mesmo forjar uma agressão por parte da vítima, pois no local do crime só foi encontrada uma faca. Mas só poderemos confirmar isso após ouvir a vítima que está hospitalizada e ainda não consegue falar", explicou o delegado.

Conforme a polícia, foram os vizinhos e os pais do suspeito que interviram e contiveram o suspeito. Tanto a mulher, quanto o homem foram socorridos e encaminhados ao hospital do município.

Após receber alta médica, o suspeito deve ser encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

