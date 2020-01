Vídeo: sargento é esfaqueado durante assalto na linha 028 em Manaus

Manaus - O sargento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) Paulo Sérgio da Silva, de 46 anos, lotado no município de Urucará (distante a 241 quilômetros de Manaus), foi esfaqueado na cabeça e no braço por um assaltante dentro do ônibus da linha 028 do transporte coletivo de Manaus. O crime aconteceu por volta das 7h desta quarta-feira (8), na avenida Max Teixeira, bairro Flores, Zona Centro-Sul da cidade.

Segundo informações de policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quatro suspeitos entraram no ônibus por volta das 6h30 e, logo em seguida, anunciaram o assalto.

Durante a ação, o sargento reagiu e um dos criminosos tentou atirar na direção do PM, mas a arma falhou. Nesse momento, outro suspeito atacou e esfaqueou a vítima. Em seguida, o bando desceu do coletivo e fugiu por uma área de mata nas proximidades.

A vítima foi esfaqueada na cabeça e no braço | Foto:

Em um vídeo, divulgado nas redes sociais, um dos passageiros dos relata que os assaltantes levaram a arma do policial. O quarteto deixou vários pertences das vítimas pelo caminho durante a fuga.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à vítima. O sargento foi encaminhado para o Hospital Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste, onde passou uma cirurgia e segue internado.Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Área perigosa

Ainda conforme a 12ª Cicom, o local é conhecido por ser rota de fuga de criminosos, que praticam assaltos em ônibus na região.

Veja o vídeo: