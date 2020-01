Homem é alvejado com tiro de espingarda no interior do Amazonas

Manaus - Um homem de 33 anos foi alvejado com tiro de espingarda na madrugada de terça-feira (7), na comunidade rural do município de Coari (distante 363 quilômetros em linha reta da capital). A vítima está internada no hospital do município em estado grave.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) Coari, a vítima tomava conta de um castanhal conhecido como Cajuirí, que fica localizado na comunidade rural do município.

Conforme Barradas, na tarde de segunda-feira (6), três homens, ainda não identificados, entraram no terreno em posse de uma espingarda. Na ocasião, a vítima pediu a esses homens que se retirassem, mas eles apresentaram resistência. Entretanto, no momento que a vítima e os parentes dela tomaram a arma dos suspeitos eles deixaram o local.

Ainda conforme o delegado, durante a noite de segunda-feira, por volta das 21h, uma pessoa não identificada foi à residência da vítima e efetuou um disparo que atingiu a região do abdômen dela, que foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Coari, onde se encontra em estado grave.