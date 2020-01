Motorista escapa de ter o carro roubado por dupla com Chapolin, no AM

Manaus - O delegado Cícero Túlio, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), alertou, no início da tarde desta quinta-feira (9), sobre a participação de uma dupla, ainda não identificada, que tentou roubar um veículo nas imediações do bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme o delegado, os dois homens estavam em uma motocicleta. “Um é barbado e usava uma blusa preta, enquanto o outro é bem forte, tipo “bombado”, de camiseta aplicando Chapolin”.

O Chapolin , no qual o delegado se refere, é um dispositivo eletrônico utilizado para bloquear o sinal do travamento das portas dos veículos. Com isso, o motorista acha que travou o veículo, quando na verdade acontece o contrário.

“Eles abriram um carro e entraram na loja de conveniência no posto, onde eu estava. Quando me viram, saíram da loja de conveniência. Mas, antes de irem embora, abriram a porta do carro e, nesse momento, o dono do carro viu e alarmou, foi quando eles fugiram”, contou Túlio.

Cícero conta que a dupla seguiu em direção ao bairro Ponta Negra, também na Zona Oeste de Manaus. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.

Mais sobre o Chapolin

O equipamento, semelhante a um controle remoto, embaralha os sinais eletromagnéticos do alarme e impede que o veículo seja trancado. Alguns modelos conseguem, inclusive, copiar o código de segurança da chave.

Quando o proprietário se afasta, os ladrões entram rapidamente no carro e levam o que estiver dentro dele. Rádio, estepe, GPS, mochila, tablet, notebook e celular estão entre os itens mais cobiçados pelos bandidos.