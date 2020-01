Idoso é internado em estado grave após ser agredido por PMs, em Manaus

A Polícia Militar informou que será aberto um procedimento administrativo | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Dois policiais estão sendo investigados após agredirem o aposentado Waldemiro Gomes, de 66 anos. O caso ocorreu no dia 1º desse mês, durante uma ação em um posto de gasolina, localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

O idoso passava pelo local com amigos quando se aproximou da viatura para pedir informações sobre a ação, mas foi empurrado contra o chão pelos militares, sofrendo convulsões instantâneas.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste, onde está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com coágulos no cérebro.

O crime foi registrado na Delegacia Especializada de Crime Contra Idoso (DECCI), no Parque Dez, na Zona Centro-Sul. A câmera de segurança do posto de gasolina flagrou toda a ação e deve ajudar na investigação. Populares que estavam no local também filmaram a ocorrência. Os vídeos devem ser analisados pela polícia.

Polícia Militar

Em nota, o comando da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) informou que o fato envolvendo policiais militares foi encaminhado à Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) para a identificação e apuração dos fatos.

A Polícia Militar informou ainda que não compactua com irregularidades e que será aberto um procedimento administrativo para avaliar a conduta dos policiais.

Assista à reportagem da TV Em Tempo: