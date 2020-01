Bandidos fazem arrastão com motorista de app em porta-malas de veículo

Manaus - Um motorista de aplicativo foi vítima de assalto, na noite de quarta-feira (7), nas proximidades do Igarapé do Passarinho, na Zona Norte de Manaus. Após ter dinheiro, aparelho celular e objetos roubados, a vítima foi colocada no porta-malas do carro, em que trabalhava, um veículo modelo Chevrolet Onix, de cor branca, pelos criminosos - que passaram a cometer arrastões pela cidade.

O motorista disse que foi acionado por uma mulher, por meio do aplicativo, e que ao chegar no local ela pediu que ele levasse dois homens ao destino informado no aplicativo. No meio do caminho, a dupla armada anunciou o crime e roubou toda a renda da vítima, além do aparelho celular e objetos.



Logo em seguida, o motorista foi colocado no porta-malas do veículo e outros homens também entraram no veículo e começam a realizar arrastões pela cidade. A vítima estava sendo ameaçada de morte e implorou aos criminosos para que não fosse morta. Ao todo, foram pelo menos cinco crimes cometidos pela cidade.



O carro foi abandonado por volta das 22h40 na rua Louro Abacate, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, e um pedestre - que percebeu os criminosos fugindo e ouviu os gritos do motorista, prestou socorro. A polícia também foi ao local para atender a ocorrência. O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).