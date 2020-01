Dupla é presa após criança pegar arma e matar o próprio irmão, no AM

Manaus - No interior do estado, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) registrou a prisão de dez pessoas e a apreensão de uma criança de nove anos, entre a tarde de quarta-feira (8) e na madrugada de quinta-feira (9). As ocorrências aconteceram nas cidades de Carauari, Coari e Novo Aripuanã. O caso mais relevante envolve uma criança de nove anos, em Carauari (distante 788 quilômetros de Manaus).

Na ocasião, dois homens foram presos após uma criança de nove anos ter dado um tiro acidental que causou a morte do irmão, de 16 anos. De acordo com testemunhas, o menino foi entregar um revólver calibre 38 para o irmão mais velho quando a arma disparou e atingiu o tórax do lado direito da vítima, que morreu na hora.

Os dois estavam em um sítio. O irmão do dono da propriedade, de 25 anos, e outro jovem de 21 anos, foram presos por entregar a arma ao garoto. A criança foi apreendida e já liberada. Um dos infratores já tem passagem pela polícia. Eles vão responder pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor.

Em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), na manhã de quarta-feira (08/01), militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam cinco homens, com idades entre 18 e 38 anos, pela participação em triplo homicídio ocorrido na cidade.

No caso, foram apreendidas três espingardas calibre 20 e uma espingarda calibre 16. Todos foram conduzidos até a delegacia de Coari para o devido processo legal.

Já no município de Novo Aripuanã (distante 225 quilômetros de Manaus), dois homens de 21 anos e uma mulher de 23 anos foram presos por porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecente.

Os policiais encontraram na embarcação que o trio estava um revólver calibre 38 e 5g de drogas do tipo skank. Eles foram encaminhados à 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

