Adolescente envolvido em roubos é apreendido em Manaus

Manaus - Policiais civis apreenderam um adolescente de 16 anos, em cumprimento a mandado de busca e apreensão pelo crime de roubo majorado. O mandado foi cumprido na casa onde o adolescente mora, situada no bairro Cidade Nova, zona norte da capital.

De acordo com a autoridade policial, o crime ocorreu no dia 16 de fevereiro do ano passado. Na ocasião, o adolescente e outros três, que já estão respondendo à Justiça, estavam cometendo roubos utilizando arma de fogo, em diferentes pontos da capital.

No entanto, o grupo foi surpreendido por uma equipe da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que interceptou os indivíduos. Na época, após os procedimentos cabíveis, o adolescente foi liberado e ficou à disposição da Justiça.

Procedimentos

O adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado. Após os trâmites na especializada, ele será encaminhado ao Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, situado no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.

*Com informações da assessoria