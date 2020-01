Homem é preso por tentar tomar partes íntimas de menina na Zona Leste

O suspeito foi preso e conduzido ao prédio da Depca | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem de 35 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (9), por tentar aliciar uma criança de 11 anos, no momento em que ela caminhava com a mãe em direção de uma padaria na comunidade Nova Vitória, bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus.

Segundo o tenente Freitas da 4ª Companhia Interativa Comunitária, o suspeito observou a criança e a mãe e a irmã dela, uma garota de 5 anos, caminhando. Depois, ele veio com as mãos abertas na intenção de tocar as partes íntimas da menina de 11 anos. Além disso, ele ainda fez gestos obscenos. A mãe das garotas começou a gritar e o suspeito correu.

A polícia informou que o homem foi contido por moradores da área e, posteriormente, detido pela guarnição que foi acionada para atender a ocorrência. A vítima estava bastante assustada e tremia muito.

Para a polícia, o homem relatou possuir deficiência mental. Mas depois, agiu tranquilamente e relatou já possuir passagem criminal.

Procedimentos

O homem foi conduzido ao prédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde serão adotados os procedimentos cabíveis. Mãe e vítima deverão ser ouvidas pela autoridade policial.