Suposto traficante é morto com 13 tiros no Novo Israel

Local onde aconteceu o crime | Foto: Kennedson Paz

Manaus - O ajudante de pedreiro, Luiz Carlos Gomes, de 38 anos, foi executado com 14 tiros. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (10), na rua Meniva, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

Segundo o registro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável pela investigação, a vítima estava bebendo com quatro pessoas em um bar, quando dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, de placa e caraterísticas não informadas, e efetuaram os disparos.

Luiz Carlos ainda tentou fugir dos criminosos, mas acabou caindo e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os pistoleiros fugiram sem serem identificados.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) encontrou no local 13 cápsulas de arma de fogo, o modelo não foi divulgado.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. Pelas caraterísticas, segundo a polícia, o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas. Luiz Carlos, conforme testemunhas, seria traficante da área. A Delegacia de Homicídios segue com as investigações.