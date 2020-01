Mototaxista é feito refém por assaltante de ônibus em Manaus

O mototaxista foi libertado após a policiar conseguir cercar o veículo | Foto: Divulgação

Manaus – Um mototaxista de 52 anos foi de refém, na noite de quinta-feira (9), por um homem de 22 anos suspeito de cometer um assalto em um ônibus coletivo que trafegava pela rua Penetração II, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. Após o assaltante descer do ônibus, ele abordou o mototaxista, o ameaçou com um simulacro de arma de fogo no pescoço e obrigou que ele o ajudasse na fuga.

Segundo policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada por volta das 23h30, para dar apoio na ocorrência. Do ônibus, o suspeito tinha levado um aparelho celular de uma jovem de 20 anos. A polícia iniciou uma busca pela área e, após perseguição, a viatura conseguiu realizar o cerco da motocicleta modelo Yahama Fazer 150, de cor verde.

Durante a abordagem, a polícia libertou o mototaxista e com o suspeito foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Logo em seguida, ele recebeu voz de prisão em flagrante.

Procedimentos

O suspeito foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria