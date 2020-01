Polícia prende cinco criminosos após tiroteio no 'Bariri'

Os criminosos foram levados para o 1ºDIP | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Após trocar tiros com a polícia, cinco criminosos foram presos na comunidade do Bariri, situado no bairro Presidente Vargas, também conhecido como “Matinha”, na Zona Sul de Manaus. Ninguém ficou ferido.

Tudo começou, segundo o major Vitor Melo, comandante da 24ª Cicom, quando a equipe recebeu denúncias anônimas sobre vários homens armados na comunidade.

“Quando a equipe entrou na comunidade foi recebida a tiros pelos suspeitos. Eles atiraram na direção de um sargento e, em seguida, tentaram fugir pelo igarapé. Foi solicitado apoio e prontamente chegaram diversas viaturas de que atuam nas proximidades. Depois que atravessaram o igarapé ainda disparam outras vezes, mas acabaram presos”, contou o major.

Com os suspeitos, a polícia encontrou um revólver calibre 38, contendo 10 munições, sendo três deflagradas, que possivelmente tenham sido utilizadas para atirar contra a polícia.

O grupo foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram feitos os procedimentos legais.