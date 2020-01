Assaltantes invadem casa na Ponta Negra e sequestram proprietário

Manaus - Na noite de quinta-feira (10), por volta das 22h, assaltantes invadiram uma casa em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, e roubaram todos que estavam no local. Após o crime, os bandidos levaram o carro da família e sequestraram o proprietário do imóvel.

Conforme a Polícia Militar do Amazonas , durante o crime, os suspeitos subtraíram aparelhos celulares, jóias e eletrônicos. Na ação, também foram roubados os HDs das câmeras de segurança, que faziam o monitoramento do local.

A polícia informou que, durante a fuga, os criminosos usaram o carro da família modelo Honda Civic, de placas QZD-1A**, com o dono da casa feito refém. A vítima foi abandonada pelos criminosos na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Já o carro foi abandonado em um beco nas proximidades da avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas.