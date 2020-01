Teve o carro ou a moto roubados em Manaus? Alguns foram recuperados

Manaus - Seis suspeitos foram presos e dois adolescentes apreendidos pela Polícia Militar do Amazonas , entre a tarde de quinta-feira (9) e a madrugada desta sexta (10). Crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo resultaram nas prisões. No período, foram localizados nove veículos com restrição de roubo ou furto.

Durante as ações, a PM apreendeu 91 porções de entorpecentes, duas armas de fogo, um simulacro de arma de fogo, cinco munições, duas balanças de precisão e R$ 97 em espécie que estavam em posse dos suspeitos de tráfico de drogas. As prisões foram registradas em oito bairros da capital.

No bairro Alvorada 1, zona centro-oeste, durante a operação Tentáculos, realizada no beco Independência, um homem de 24 anos foi detido em posse de uma motocicleta adulterada de modelo Honda CG 125 Fan, vermelha, placa NOT-8483. O veículo estava com a numeração do chassi cortada e a numeração do motor suprimida. O suspeito foi encaminhado ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Outro caso registrado no período ocorreu no conjunto Santa Inês, zona leste. Um adolescente de 17 anos foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), por estar em posse de um revólver calibre 32, com quatro munições intactas. O adolescente confessou que a arma seria usada para cometer o crime de roubo em um posto de gasolina.

Veículos recuperados:

Carro: Onix, cinza, placa PHP-7D15;

Carro: Celta, cinza, placa JXQ-5F73;

Carro: Renault/Sandero EXP 1.0 16V, prata, placa OAH-9636;

Carro: Citroën/C3 GLX 14 Flex, cinza, placa JXM-4005;

Carro: Honda Civic, placa QZD-1A98;

Motocicleta: Honda CG 125 FAN, vermelha, placa NOT-8483;

Motocicleta: Yamaha FACTORYBR 125, vermelha, placa JXU-9012;

Motocicleta: Honda, vermelha, placa JXL-4895 e

Motocicleta: Honda XRE 300, preta placa JXM-7331.

*Com informações da assessoria