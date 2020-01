Descobertos de mais de 300 pés de maconha no interior do AM

Policiais militares apreenderam dois adolescentes com drogas escondidas dentro de uma fruta rambutã | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - Entre a quinta-feira (9) e a madrugada desta sexta-feira (10), a Polícia Militar do Amazonas prendeu três suspeitos, apreendeu dois adolescentes, seis espingardas e mais de 300 pés de maconha em municípios do interior do estado. Os casos foram registrados em três cidades.

Maués

Em Maués (distante 356 quilômetros de Manaus), militares do 10º Comando Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem de 63 anos por tráfico de drogas.

Com o suspeito foram encontradas seis espingardas de vários calibres, 270 gramas de drogas e a estimativa de 300 pés de maconha. Ele foi encaminhado até a 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), para os procedimentos legais.

Alvarães

Na noite de quinta-feira (9), uma dupla foi presa na cidade de Alvarães (distante 531 quilômetros da capital) por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com eles foram encontradas 25 gramas de pasta base de cocaína.

Os dois já tinham passagem policial pelo mesmo crime, e estavam em liberdade provisória. A mulher de 21 anos e o homem de 20 anos foram conduzidos até a Delegacia de Alvarães para o registro do caso.

Presidente Figueiredo

Já em Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros de Manaus), policiais militares apreenderam dois adolescentes com drogas escondidas dentro de uma fruta rambutã. Também foi apreendida uma quantia de R$ 25 em espécie.

*Com informações da assessoria