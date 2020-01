Casal do tráfico é preso no interior do Amazonas

Alvarães - Policiais militares do 3ª Batalhão de Polícia Militar (BPM) detiveram na noite de quinta-feira (9) um casal de 20 e 21 anos, suspeitos por tráfico. Ação aconteceu na estrada Alvarães-Nogueira, do município de Alvarães (a 530 quilômetros de Manaus).

A equipe em patrulhamento recebeu a denúncia via linha direta, informando que uma mulher teria desembarcado de uma lancha na comunidade de Nogueira, vindo de Tefé, e estaria em deslocamento na estrada Alvarães-Nogueira, na companhia de um homem. Eles estariam transportando drogas para serem comercializadas na residência dela, o que já seria prática costumeira.

Os policiais militares se deslocaram até o local e montaram uma barreira policial, em seguida o casal foi abordado. A suspeita foi conduzida para a 57ª Delegacia de Polícia Civil (DPC), onde foi revistada por uma escrivã. Na busca pessoal, foi encontrada uma porção de substância supostamente pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 25 gramas, e foi apreendida uma motocicleta.

Ainda segundo a polícia, a dupla já tinha sido presa no mês de novembro de 2019, em uma operação da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, durante um cumprimento a mandado de busca e apreensão, na qual haviam sido encontrados supostas drogas; no entanto, foi concedida a eles liberdade provisória.

