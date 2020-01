Mulher é procurada por roubo de joalheria em Manaus

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas divulgou a imagem de Jessica Cristina de Souza Ferreira, de 20 anos, investigada pela participação no roubo que teve como vítima o proprietário de uma joalheria, identificado como Antônio Aberonilton Nogueira Lima de 47 anos. O crime ocorreu no dia 22/11/19, em uma empresa localizada no bairro Coroado, zona leste da capital.

De acordo com o delegado, titular do 11º DIP, Antônio Rondon Júnior, no dia do crime, por volta das 11h, quatro assaltantes invadiram a joalheria e anunciaram o assalto. O proprietário da loja reagiu e foi atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça.

Na ocasião, ele foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Doutor João Lúcio Pereira Machado, onde não resistiu e veio a óbito, no dia 30/11/19. Ainda no dia do ocorrido, um funcionário da loja também foi atingido com um disparo que atingiu seu rosto.

Conforme Rondon, dos quatro envolvidos, um deles, identificado como Marco Vinicius Alves de Vasconcelos, 22, foi morto durante troca de tiros com policiais militares, no dia do crime. Além dele, participaram do delito Breno Tavares Pampolha, 20, preso por policiais civis na quinta-feira (9), e Jéssica Cristina de Souza Ferreira, 20, que está sendo procurada pela polícia. O titular do 11º DIP destacou que um dos quatro envolvidos no crime ainda não foi identificado.

“Pedimos apoio da população para localizarmos a criminosa. Destacamos que as denúncias podem ser feitas pelo número (92) 99962-2303, o disque-denúncia do DIP, ou, ainda, por meio do número 181, canal de delações da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Antônio Rondon Júnior.

*Com informações da assessoria