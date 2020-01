Feto é abandonado dentro de sacola em terreno no Novo Aleixo

O feto foi encontrado pelo morador do imóvel que sentiu um cheiro forte vindo da sacola | Foto: Divulgação

Manaus – Um feto foi encontrado no fim da tarde desta sexta-feira (10), por volta das 17h, dentro de uma sacola abandonada em um terreno na rua 29, do conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações do tenente Luciano da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, quem encontrou o feto foi o morador do imóvel. Ele saiu para trabalhar e, ao chegar no local, sentiu um odor forte vindo da sacola.

“Quando o morador foi verificar o que era dentro da sacola, ele se deparou com o feto. Logo em seguida , ele acionou a guarnição. Possivelmente, a pessoa jogou a sacola no local durante a madrugada aproveitando-se que o morador não estava na casa”, disse o tenente.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para remover o feto e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.